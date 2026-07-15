AST SpaceMobile recule suite à l'émission prévue d'obligations convertibles d'un milliard de dollars

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15 juillet - ** Les actions d'AST SpaceMobile ( ASTS.O ) ont chuté de 12,5 % à 58 dollars après la clôture, alors que la société prévoit de lever des fonds ** La société basée à Midland, au Texas, annonce une émission privée d' d'obligations convertibles d'un montant de 1 milliard de dollars arrivant à échéance le 1er février 2024

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour financer sa croissance et étendre l’accès à son réseau cellulaire à large bande par satellite, notamment par le biais de partenariats et/ou d’acquisitions

** Elle prévoit également d’utiliser une partie du produit pour payer le coût des opérations de « capped call » afin de compenser une dilution potentielle

** ASTS, qui compte parmi ses investisseurs Alphabet

GOOGL.O , AT&T T.N et Vodafone VOD.L , affiche une capitalisation boursière d’environ 25,7 milliards de dollars

** Mercredi, l’action a clôturé en baisse de 3,6 % à 66,31 dollars, soit une baisse d’environ 9 % depuis le début de l’année

** Sur les 12 analystes qui couvrent le titre, les recommandations se répartissent comme suit: 5 "acheter", 5 "conserver" et 2 "vendre"; l'objectif de cours médian est de 82,12 dollars, selon les données de LSEG