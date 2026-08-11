AST SpaceMobile recule après une perte plus importante au deuxième trimestre due à des charges liées aux satellites

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11 août - ** L'action de la société de communications par satellite AST SpaceMobile ASTS.O recule de près de 2 % à 67,53 dollars en pré-ouverture

** La société a annoncé lundi une perte nette plus importante au deuxième trimestre , pénalisée par une charge exceptionnelle liée à la perte de son satellite BlueBird 7

** Selon Oppenheimer, ASTS vise un vaste marché potentiel dans les services directs aux appareils et les services spécialisés, mais la société en est encore à ses débuts et fait face à des risques liés à la mise en œuvre

** Il ajoute que la disponibilité des lancements reste un défi pour le secteur, et que la qualité de ses services ainsi que son modèle économique doivent encore faire leurs preuves

** “Les résultats financiers restent secondaires par rapport au déploiement de sa constellation, la preuve d’un service fiable, un rythme de lancement soutenu et la conversion commerciale constituant les principaux catalyseurs” – Oppenheimer

** Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre s’est établi à 31,52 millions de dollars, manquant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 34,98 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Douze analystes attribuent en moyenne la note “conserver” au titre; le cours cible médian s’établit à 82,12 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture de la veille, le titre avait reculé d’environ 5 % depuis le début de l’année