AST SpaceMobile en hausse après que Scotiabank l'ait relevé à "sector perform"

24 novembre - ** Les actions du réseau spatial à large bande AST SpaceMobile < ASTS.O > augmentent de 5,2 % à 53,40 $
** La Banque Scotia relève sa note de "secteur sous-performant" à "secteur performant"; PT à $45.60 ** La maison de courtage croit qu'une campagne de lancement rapide des BB2 contribuerait grandement à rétablir la confiance du marché dans la technologie de pointe des satellites d'ASTS
** Les satellites plus grands d'ASTS fourniront un véritable service mobile 5G directement sur les téléphones des consommateurs
** Cinq courtiers sur 11 considèrent l'action comme "achetée", cinq comme "conservée" et un comme "vendue"; la prévision médiane est de 81 $ - données compilées par LSEG
** A la dernière clôture, les actions ont augmenté de ~143% depuis le début de l'année
