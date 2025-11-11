AST SpaceMobile chute après une baisse du chiffre d'affaires au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre - ** Les actions de la société de communication par satellite AST SpaceMobile ASTS.O en baisse de 2,3 % à 67,12 $ en pré-marché

** ASTS annonce des revenus de 14,7 millions de dollars pour le troisième trimestre, manquant l'estimation moyenne des analystes de 19,9 millions de dollars - données compilées par LSEG

** La société affiche une perte de 45 cents par action au troisième trimestre, supérieure à l'estimation d'une perte de 23 cents par action

** ASTS annonce des dépenses d'exploitation de 94,4 millions de dollars au troisième trimestre, en hausse par rapport aux 66,6 millions de dollars de l'année précédente

** La société réitère ses prévisions de revenus pour le second semestre 2025, entre 50 et 75 millions de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait plus que triplé depuis le début de l'année