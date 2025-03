Assystem: lourdement sanctionné après ses résultats information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 15:28









(CercleFinance.com) - Assystem dévisse de près de 9%, au lendemain d'une 'publication mitigée, avec des résultats quelque peu dégradés en bottom-line et des perspectives prudentes (voire relativement floues) pour 2025' selon Oddo BHF, ainsi que d'un dividende en baisse drastique à un euro par action.



Le cabinet d'ingénierie a vu son résultat net fondre à 7,5 millions d'euros au titre de 2024, contre 102,8 millions l'année précédente, malgré un ROPA (résultat opérationnel d'activité) en croissance de 7,8% à 40,3 millions d'euros, en ligne avec les 39,7 millions attendus par le bureau d'études.



Au regard des tendances observées en ce début d'exercice, et en tenant compte d'un environnement incertain, Assystem se fixe pour objectifs en 2025 une légère croissance organique de son chiffre d'affaires et une stabilité de la marge opérationnelle d'activité.



'Bien que ceci ne soit pas véritablement surprenant compte tenu du discours récent de la société et des incertitudes actuelles, cela nous incite à ajuster marginalement notre scénario 2025 (qui était déjà plus prudent que le consensus)', indique Oddo BHF, abaissant de -5% en moyenne ses BPA.





Valeurs associées ASSYSTEM 40,1000 EUR Euronext Paris -3,72%