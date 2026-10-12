ASSYSTEM : Date de publication des résultats semestriels 2026

Date de publication des résultats semestriels 2026

Paris La Défense, le 12 octobre 2026 à 17h45 – Assystem S.A fait suite à son précédent communiqué du 10 septembre 2026 relatif au report de la publication de ses comptes semestriels 2026.

Les travaux de revue limitée des comptes semestriels d’Expleo Group ayant été finalisés par les commissaires aux comptes d’Expleo, Assystem S.A annonce la publication de ses résultats semestriels le mardi 27 octobre 2026 post bourse, date à laquelle Assystem annoncera également son chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026.

Une réunion de présentation des résultats semestriels 2026 et de l’activité au 30 septembre 2026 se tiendra le mercredi 28 octobre à 8h30 et sera accessible en webcast.

Le rapport financier semestriel 2026 sera mis à disposition le 28 octobre 2026 sur assystem.com

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem figure aujourd’hui parmi les trois leaders mondiaux d’ingénierie nucléaire indépendante. Fort de plus de 60 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés, le groupe accompagne les acteurs publics et industriels dans la réalisation de projets d’infrastructures complexes et stratégiques, soumis à des exigences élevées de sûreté et de sécurité.

Assystem mobilise près de 8 000 experts dans 12 pays et intervient sur l’ensemble du cycle de vie des projets, en ingénierie, management de projet et solutions digitales.

Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable et CAC All-Share, PEA-PME 150, MSCI Small cap Index France.

Plus d’informations sur www.assystem.com

CONTACTS

Malène Korvin – Directrice financière - mkorvin@assystem.com

Jean-Baptiste Guillerme – Directeur marketing et de la communication - jbguillerme@assystem

Agnès Villeret - KOMODO – Relation investisseurs - agnes.villeret@agence-komodo.com - Tél : 06 83 28 04 15

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