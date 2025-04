Assystem: dans le vert avec un relèvement d'analyste information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 15:48









(CercleFinance.com) - Assystem gagne près de 2% sur fond de propos favorables d'Invest Securities qui relève son opinion de 'vente' à 'neutre', malgré un objectif de cours ajusté légèrement de 34 à 32 euros pour intégrer les paramètres actuels de marché.



Le bureau d'études note que le titre a fortement corrigé (-15% sur un mois) après la publication des résultats 2024, accompagnée d'un abaissement de perspectives, et il juge le groupe 'relativement immunisé à l'environnement actuel'.





Valeurs associées ASSYSTEM 34,5500 EUR Euronext Paris +2,22%