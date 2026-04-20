Assystem annonce assemblée générale des actionnaires
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 17:46

* Assystem tiendra assemblée générale mixte à Paris le 22 mai 2026.

* Vote attendu sur approbation des comptes sociaux et consolidés clos le 31 décembre 2025. * Décision soumise aux actionnaires sur affectation du résultat et fixation d’un dividende de 1 EUR par action. * Renouvellement de mandats d’administrateurs à l’ordre du jour, dont Dominique Louis, Virginie Calmels, Vincent Favier, Gilbert Lehmann, Julie Louis, Miriam Maes. * Nomination proposée d’Emmanuel Fievet comme administrateur, avec autorisations financières incluant rachat d’actions, annulation d’actions et délégations d’augmentation de capital. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Assystem SA published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/A2229A42FDC59ABC32A320B20C9D177A390F8E47

