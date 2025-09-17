Assystem accroit de 10% son ROPA au premier semestre
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 07:25
'La montée en puissance de la contribution de l'international à marge plus élevée permet de compenser les coûts de développement de nouvelles géographies et la pression accrue sur les marges en France', explique le cabinet d'ingénierie nucléaire.
Il a enregistré un chiffre d'affaires de 326,4 MEUR, en croissance de 8,3%, dont 4,7% en organique, 'portée par le dynamisme des activités internationales et en particulier par le développement des nouveaux programmes électronucléaires et de la défense'.
Au regard des tendances observées et d'un environnement toujours incertain, Assystem a précisé ses objectifs pour 2025, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 5% et une stabilité de la marge opérationnelle d'activité.
Valeurs associées
|45,5000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
Sodexo et Shell annoncent renouveler leur collaboration pour cinq ans pour la gestion des services sur le lieu de travail de 41 sites répartis dans 19 pays (bureaux, raffineries, sites offshore, bases-vie) du géant énergétique anglo-néerlandais. Avec ce nouveau ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mercredi à l'ouverture, avec les yeux rivés sur la Réserve fédérale américaine (Fed), qui doit annoncer plus tard sa première baisse des taux de 2025 et donner des indications sur d'éventuelles ... Lire la suite
-
Le cofondateur de Ben & Jerry's, Jerry Greenfield, s'est retiré de la marque de crème glacée qu'il avait cofondée il y a près de 50 ans, selon un message publié mercredi sur X par son collègue et cofondateur Ben Cohen. Les relations entre le fabricant de crèmes ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer