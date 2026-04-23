Assurance vie : Meilleurtaux Placement s’allie à BlackRock et Suravenir pour une gestion 100% ETF

(AOF) - Meilleurtaux Placement annonce, avec Suravenir (filiale d'assurance vie, de prévoyance et d'épargne retraite du Crédit mutuel Arkéa) le lancement d'une nouvelle gestion sous mandat intégrant des allocations 100% ETF iShares conseillées par BlackRock.Cette offre est proposée dans les nouveaux contrats collectifs Meilleurtaux Placement Vie 2 et Meilleurtaux Capitalisation 2.

Elle repose sur la solution multi compartiment de Suravenir, qui permet aux épargnants de cumuler, au sein d'un même contrat d'assurance vie, différents modes de gestion - libre ou sous mandat - en fonction de leurs projets, horizons et objectifs d'investissement individuels.

La nouvelle gestion sous mandat, permet aux épargnants de déléguer la gestion des supports d'investissement de leur contrat à Suravenir qui s'appuie sur l'expertise de BlackRock pour concevoir des allocations 100 % ETF iShares adaptées aux différents profils de risque.

Le recours aux ETF vise à faciliter une diversification large des portefeuilles, une maîtrise des frais2 et une transparence des expositions sous-jacentes. La sélection des supports intègre également des critères de durabilité, tout en adoptant une approche axée sur l'investissement à long terme.

Trois profils de gestion sont proposés - Prudent, Équilibré et Dynamique - afin de répondre à la diversité des objectifs patrimoniaux et de la tolérance au risque des épargnants. Chaque allocation est investie à 100% en unités de compte et fait l'objet d'un suivi régulier par BlackRock, tandis que Meilleurtaux Placement s'assure de leur adéquation avec le profil investisseur de chaque client. Les épargnants ont par ailleurs la possibilité de faire cohabiter plusieurs profils au sein d'un seul contrat et de les faire évoluer sans frais.

Cette nouvelle offre combine l'expertise de BlackRock, leader mondial de la gestion d'actifs, l'accompagnement de Meilleurtaux Placement, et le cadre assurantiel proposé par Suravenir au sein de l'une des enveloppes d'épargne privilégiées des Français. Ensemble, Meilleurtaux, Suravenir et BlackRock souhaitent contribuer à démocratiser l'accès à des solutions d'investissement diversifiées, transparentes et pensées pour le long terme.

"Nous sommes ravis de travailler avec Meilleurtaux et Suravenir pour rendre l'investissement plus simple, plus transparent et plus accessible à tous les profils d'épargnants, grâce à des allocations construites en ETF. L'adoption des ETF en France s'accélère fortement : le nombre d'investisseurs est passé de 1,4 million en 2022 à 2,6 millions en 2025. Proposer ce type de solutions au sein de l'assurance vie, l'enveloppe d'épargne privilégiée des Français, est un levier clé pour accompagner cette évolution", a déclaré Arnaud Gihan, directeur de la distribution France de BlackRock.