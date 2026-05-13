Assertio Holdings en hausse après son rachat par Zydus pour 166 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 mai - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Assertio Holdings ASRT.O progressent de 3,7% à 23,38 $ avant l'ouverture du marché

** ASRT annonce que le laboratoire pharmaceutique indien Zydus Lifesciences ZYDU.NS va acquérir la société pour 23,50 dollars par action, soit 166,4 millions de dollars

** L'offre de Zydus Worldwide DMCC, filiale de Zydus Lifesciences, surpasse l'accord de fusion conclu précédemment par Assertio avec Garda Therapeutics, indique ASRT

** Grâce à cette opération, Zydus acquerra 8 médicaments approuvés par la FDA pour diverses pathologies

** L'offre de Zydus représente une prime de 4% par rapport au dernier cours de clôture d'ASRT

** L'offre représente une prime de 30,6% par rapport à l'offre initiale en numéraire de Garda, annoncée en avril à 18 dollars par action, et une prime de 7,8% par rapport à l'offre révisée de Garda, annoncée le 4 mai à 21,80 dollars par action, a déclaré Assertio

** Assertio indique que la transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2026

** À la clôture d'hier, ASRT affichait une hausse de 148% depuis le début de l'année