Daix (France), le 6 mai 2020 - Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, et conformément aux dispositions de l'Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant notamment sur l'adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales en raison de la pandémie de COVID-19, Inventiva informe ses actionnaires et l'ensemble de la communauté financière que son Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) se tiendra à « huis clos », hors la présence physique des actionnaires, le 28 mai 2020 à 14h au siège social de la Société.