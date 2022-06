Assemblée Générale Mixte du 28 juin 2022

Toulouse, FRANCE, Lakeland, ETATS-UNIS, 30 juin 2022, 18h00 – ABIONYX Pharma, (FR0012616852 – ABNX – éligible PEA PME), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, annonce que toutes les résolutions ont été votées selon les recommandations du Conseil d’Administration.



L’Assemblée a renouvelé le mandat d’administrateur d’Emmanuel HUYNH qui reste Président du Conseil d’Administration et membre du Comité d’Audit et du Comité des Rémunérations, ainsi que du Comité scientifique, de la Recherche et des Brevets. De fait, le mandat d’administrateur et de Directeur général de Cyrille Tupin est également renouvelé.

A date, le Conseil d’Administration d’ABIONYX Pharma est composé de :

- Emmanuel HUYNH, Président du Conseil d’Admnistration

- Cyrille TUPIN, Directeur Général

- Karen Noël

- Laura Coruzzi

- Christian Chavy

- Bpifrance Participations, représentée par Olivier Martinez, censeur



L’Assemblée a également approuvé le programme de rachat d’actions et la continuité du contrat de liquidité.

Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale ainsi que les résultats des votes par résolution sont disponibles sur le site web de la Société dans la section Assemblées Générales.