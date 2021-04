Assemblée générale mixte du 12 mai 2021 à huis clos : mise à disposition des documents préparatoires et modalités de participation et de vote à distance

Paris, le 21 avril 2021 - 17h45 CEST



CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du projet de cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce la mise à disposition des documents préparatoires à l'assemblée générale mixte du 12 mai 2021 (10h) et les modalités de participation et de vote à distance.



Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, l'Assemblée générale mixte de CARMAT se déroulera à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des personnes pouvant habituellement y assister.



Elle sera retransmise en direct, le 12 mai 2021 à 10 heures, via le lien suivant :

https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=5F8F86A0-2E90-4E47-99F4-3E670E3F55F2&LangLocaleID=1036



