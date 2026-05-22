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Assemblée Générale Mixte de Transgene du 22 mai 2026
information fournie par Boursorama CP 22/05/2026 à 17:45

Strasbourg, France, le 22 mai 2026, 17 h 45 – L’Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de Transgene a eu lieu ce jour (22 mai 2026) à 11 h 00 au siège social de l’entreprise (400 boulevard Gonthier d’Andernach – Parc d’Innovation – 67400 Illkirch-Graffenstaden).

L’Assemblée Générale Mixte a été présidée par Alessandro Riva, Président-Directeur général. En sus d’approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ainsi que les éléments de “Say on pay”, l’Assemblée Générale Mixte s’est prononcée sur l’ensemble des résolutions qui lui ont été soumises, portant notamment sur le renouvellement des mandats d’administrateurs arrivant à échéance, des autorisations financières, ainsi que sur de délégations conférées au Conseil d’administration pour opérer sur les titres.

Toutes les résolutions dont l’approbation a été recommandée par le Conseil d’Administration ont été approuvées.

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