Assemblée générale mixte à huis clos le 16 juin 2020 - Modalités de participation

Nantes, le 27 mai 2020, 18 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE) précise les modalités de participation à l'Assemblée générale mixte qui se tiendra le 16 juin 2020 à 14 heures 30.



Comme indiqué dans le communiqué de presse du 11 mai dernier, l'Assemblée générale mixte d'OSE Immunotherapeutics du 16 juin 2020 se tiendra à huis clos, sans la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, en application des possibilités offertes par les ordonnances publiées le 25 mars 2020.



L'avis préalable à l'Assemblée générale comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée et les principales modalités de participation et de vote et valant avis de convocation, a été publié le 8 mai 2020 au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO).