Assemblée Générale Extraordinaire de Nicox du 11 juillet 2022

Madame, Monsieur, Cher Actionnaire, Avec la présente lettre, nous vous demandons de continuer à apporter à Nicox votre précieux soutien en votant à l’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le 11 juillet 2022. En 2021, la Société a consolidé son équipe de R&D avec le recrutement de Doug Hubatsch en qualité de Chief Scientific Officer. Avec ce recrutement, la Société a désormais une solide équipe de direction pour diriger les activités après la phase 3 tout en poursuivant la construction d’un pipeline ophtalmique ciblé et cliniquement pertinent. En 2021, les ressources de la Société ont été notamment concentrées sur le programme de phase 3 pour le NCX 470, consistant en deux études cliniques pivotales de phase 3, les études Mont Blanc et Denali, chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire. Ce mois-ci, nous avons annoncé que les résultats de la première étude de phase 3 Mont Blanc seront disponibles plus tôt que prévu, en novembre 2022. La Société est financée jusqu'au quatrième trimestre 2023. Votre vote et votre soutien à l’Assemblée Générale Extraordinaire sont très importants pour donner à la Société les moyens d’action pour poursuivre son développement.. Pour toute question sur les modalités de vote, n’hésitez pas à contacter notre service Relations Investisseurs par e-mail à l’adresse age2022nicox@nicox.com ou par téléphone au 04 97 24 53 28. Avec mes sincères salutations, Andreas Segerros, Directeur Général