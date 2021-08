Assemblée Générale Extraordinaire d'Intrasense réunie sur troisième convocation le 30 août 2021

Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et concepteur de Myrian®, a tenu son Assemblée Générale le 30 août 2021 sur troisième convocation.

A l'issue de cette Assemblée Générale, le mandataire ad-hoc désigné par le tribunal de commerce de Montpellier a exercé les droits de vote des actionnaires défaillants à raison de

deux-tiers des votes positifs et un-tiers des votes négatifs. Pour rappel, seules les résolutions à caractère extraordinaire (N°8 à N°14 et N°16) étaient

soumises au vote.

Le nombre d'actions détenues par les actionnaires ayant voté par correspondance ou par procuration était de 1.109.370 sur les 31.295.414 actions ayant le droit de vote, représentant un quorum de 3,54%, Compte tenu de la présence du mandataire ad-hoc, le quorum atteint pour l'Assemblée Générale Extraordinaire s'élève à 100% des 31.295.414 actions ayant le droit

de vote. En conséquence, l'Assemblée régulièrement constituée a pu délibérer sur l'ensemble des 8 résolutions soumises au vote des actionnaires.



Le Conseil d'administration remercie ses actionnaires pour leur participation et annonce la mise à disposition du procès-verbal de l'Assemblée Générale sur le site web de la Société.