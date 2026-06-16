Assa Abloy monte, RBC initie sa couverture à surperformance

L'action Assa Abloy s'échange en hausse mardi matin à la Bourse de Stockholm, portée par une note de RBC qui décrit une entreprise de qualité, mais largement sous-valorisée.

Vers 10h20, le titre du spécialiste suédois de la serrurerie et des solutions d'accès avance de 1,4% à 343 couronnes, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice OMX Stockholm 30, qui prend de son côté 0,8%.

En dépit d'une croissance organique jugée "modérée", Assa Abloy a réussi à faire croître son flux de trésorerie disponible (FCF) à un rythme annuel à deux chiffres depuis 20 ans, souligne le broker canadien dans une note.

Le professionnel explique que cette performance repose principalement sur une stratégie d'acquisitions ciblées ( bolt-on ) créatrice de valeur, qui devrait selon lui continuer à générer des rendements supérieurs sur le long terme.

Une machine à générer du cash

Par ailleurs, l'évolution favorable du "mix" géographique du groupe scandinave, davantage tourné vers le marché nord-américain, pourrait soutenir davantage la croissance organique et l'amélioration des marges, poursuit-il.

Avec un titre qui se négocie aujourd'hui avec une décote proche de ses niveaux les plus bas sur dix ans par rapport au secteur et un rendement total annualisé attendu autour de 11%, RBC initie le suivi du titre avec une opinion "surperformance" et un objectif de cours de 400 couronnes.

L'action recule de 5% depuis le début de l'année, à comparer avec un gain de presque 10% pour l'indice OMX 30.