Assa Abloy: le titre bondit de presque 7% après les résultats information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 11:02









(Zonebourse.com) - Assa Abloy, le premier fabricant mondial de systèmes de contrôle d'accès, bondit de presque 7% jeudi matin à la Bourse de Stockholm suite à la publication de résultats trimestriels marqués par une croissance organique plus forte que prévu.



Le groupe suédois a annoncé un bénéfice d'exploitation (Ebit) en hausse de 1% à 6,15 milliards de couronnes (544 millions d'euros) au titre du deuxième trimestre, supérieur au consensus de 5,88 milliards, à comparer avec 6,08 milliards un an plus tôt, avec une marge opérationnelle qui s'est améliorée de 16% à 16,2%.



Portée par les performance des activités non-résidentielles en Amérique du Nord, la croissance organique a atteint 3%, là où les analystes l'attendaient à 1,7%.



En y ajoutant la contribution des cinq acquisitions réalisées au cours du trimestre, qui ont généré une croissance externe de 5%, la croissance s'est établie à 8%, un chiffre totalement neutralisé par un effet de change défavorable à hauteur de 8%.



En données publiées, le chiffre d'affaires trimestriels est donc resté stable à 38 milliards de couronnes.



Le titre Assa Abloy gagne 6,8%, soit l'une des meilleures performances de l'indice européen STOXX Europe 600, qui gagne 0,6% au même moment, ce qui ne l'empêche pas d'accuser encore un repli de 1,3% depuis le début de l'année après les records historiques atteints fin 2024.







