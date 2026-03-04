 Aller au contenu principal
Assa Abloy fait l'acquisition de Sam's Garage Doors au Canada
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 09:37

Assa Abloy a annoncé l'acquisition de Sam's Garage Doors, un distributeur, installateur et prestataire de divers produits de porte ainsi qu'un fabricant de produits de portail, basé au Canada.

Sam's Garage Doors compte environ 40 employés. Le siège principal et l'usine de fabrication sont situés à Port Coquitlam, en Colombie-Britannique, Canada. L'entreprise fera partie du segment commercial Industriel au sein de la division des systèmes d'entrée.

Les ventes pour 2025 s'élevaient à environ 17 MCAD avec une marge EBIT solide. L'acquisition sera un impact sur le BPA dès le départ.

" Cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie visant à renforcer notre position sur les marchés matures en ajoutant des produits et solutions complémentaires à notre activité principale ", déclare Nico Delvaux, Président et DG d'Assa Abloy.

" Par l'acquisition de Sam's Garage Doors, nous renforcons notre position dans l'Ouest canadien et étendons notre portée de service dans la grande région de Vancouver ", déclare Massimo Grassi, Vice-Président Exécutif d'Assa Abloy et Responsable de la Division Systèmes d'Entrée.

