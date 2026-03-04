Assa Abloy fait l'acquisition de Sam's Garage Doors au Canada
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 09:37
Sam's Garage Doors compte environ 40 employés. Le siège principal et l'usine de fabrication sont situés à Port Coquitlam, en Colombie-Britannique, Canada. L'entreprise fera partie du segment commercial Industriel au sein de la division des systèmes d'entrée.
Les ventes pour 2025 s'élevaient à environ 17 MCAD avec une marge EBIT solide. L'acquisition sera un impact sur le BPA dès le départ.
" Cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie visant à renforcer notre position sur les marchés matures en ajoutant des produits et solutions complémentaires à notre activité principale ", déclare Nico Delvaux, Président et DG d'Assa Abloy.
" Par l'acquisition de Sam's Garage Doors, nous renforcons notre position dans l'Ouest canadien et étendons notre portée de service dans la grande région de Vancouver ", déclare Massimo Grassi, Vice-Président Exécutif d'Assa Abloy et Responsable de la Division Systèmes d'Entrée.
