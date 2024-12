Assa Abloy: acquisition de Norshield Security Products information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 09:21









(CercleFinance.com) - Assa Abloy annonce l'acquisition de Norshield Security Products, un fabricant américain d'ouvertures et de boîtiers de haute sécurité.



Norshield a été fondée en 1981 et compte environ 70 employés. Le bureau principal et l'usine sont situés à Montgomery, en Alabama, aux États-Unis.



Les ventes pour 2023 se sont élevées à environ 16 MUSD (environ 170 MSEK). L'acquisition aura un effet relutif sur le BPA dès le départ.



' Cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie de renforcement de notre position sur les marchés matures en ajoutant des produits et des solutions complémentaires à notre coeur de métier ', a déclaré Nico Delvaux, Président et CEO d'Assa Abloy .



' L'accent mis par Norshield sur les produits certifiés résistants aux balises, aux attaques et aux explosions complète notre portefeuille actuel de portes de haute sécurité et renforcera notre expertise sur ce marché ', a déclaré Lucas Boselli, vice-président exécutif et chef de la division Amériques.





