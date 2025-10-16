 Aller au contenu principal
Assa Abloy a réalisé l'acquisition de Kentix en Allemagne
16/10/2025

Assa Abloy annonce l'acquisition de Kentix, un concepteur et fabricant allemand de produits de surveillance et de contrôle d'accès pour les centres de données.

Kentix a été fondée en 2008 et compte environ 40 employés. Le bureau principal et l'usine sont situés à Idar-Oberstein, en Allemagne.

Le chiffre d'affaires pour 2024 s'est élevé à environ 8 MEUR (environ 90 MSEK) avec une bonne marge d'EBIT. L'acquisition aura un effet relutif sur le BPA dès le départ.

' Leur solide expertise dans les produits de contrôle d'accès pour les centres de données s'aligne bien avec notre vision du segment Digital & Access Solutions. Kentix étendra ses capacités dans le segment en pleine croissance des centres de données en fournissant une solution de sécurité intégrée et évolutive qui complète notre portefeuille et nous positionne bien dans ce secteur verticaux essentiel ', a déclaré Neil Vann, vice-président exécutif d'Assa Abloy et chef de la division EMEIA.

