Aspen Neuroscience recule lors de ses débuts au Nasdaq après une introduction en bourse de 141 millions de dollars américains

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(Actualités)

30 octobre - ** Le titre du développeur de médicaments Aspen Neuroscience ASPE.O recule de 6 % lors de son entrée au Nasdaq après une introduction en bourse de 141 millions de dollars américains

** Le titre a ouvert à 14,70 dollars l'action, contre un prix d'introduction de 15 dollars

** ASPE, société basée à San Diego, en Californie, qui développe des traitements contre les maladies neurodégénératives, a vendu 9,38 millions d’actions dans la partie basse de la fourchette de prix annoncée comprise entre 15 et 17 dollars par action

** Son principal produit candidat, le sasineprocel, fait actuellement l’objet d’un essai clinique de phase précoce à intermédiaire pour le traitement de la maladie de Parkinson

** "Lorsque l’on examine les introductions en bourse de sociétés biotechnologiques qui ont abouti ces dernières années, on constate une prédominance des grandes entreprises, ainsi que des sociétés disposant d’actifs allant au-delà du stade du développement préclinique" – Lukas Muehlbauer, associé chez IPOX

** Leerink Partners, Piper Sandler, Stifel, UBS Investment Bank et Oppenheimer ont agi en tant que co-chefs de file