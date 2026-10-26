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Aspen Neuroscience et Bambusa Therapeutics visent le Nasdaq dans un marché des biotechnologies dynamique
information fournie par Zonebourse 26/10/2026 à 20:45

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Aspen Neuroscience et Bambusa Therapeutics ont lancé lundi leurs présentations aux investisseurs en vue de leurs introductions en Bourse aux États-Unis. Les deux sociétés pourraient lever ensemble jusqu'à 319 millions de dollars, profitant d'un regain d'intérêt pour les biotechnologies malgré un environnement financier marqué par des taux élevés et une activité boursière globalement ralentie.

Depuis septembre, plus d'une demi-douzaine d'entreprises de biotechnologie ont fait leur entrée sur les marchés américains, tandis que Rezera et Windward Bio ont récemment déposé leurs dossiers d'introduction. Cette dynamique s'explique notamment par l'intérêt des investisseurs pour les avancées cliniques, susceptibles de soutenir les valorisations indépendamment de la conjoncture économique. L'appétit des investisseurs reste toutefois sélectif, particulièrement pour les sociétés encore éloignées de la commercialisation de leurs traitements.

Basée à San Diego, Aspen Neuroscience développe des thérapies contre les maladies neurodégénératives, avec notamment le sasineprocel, actuellement évalué dans un essai clinique de phase précoce à intermédiaire contre la maladie de Parkinson. Bambusa Therapeutics, installée à Boston, se concentre sur les maladies immunologiques et inflammatoires. Son principal candidat-médicament, le BBT001, est en phase précoce de développement pour traiter certaines dermatites et d'autres affections inflammatoires cutanées. Les deux entreprises cherchent ainsi à mobiliser des capitaux pour poursuivre leurs programmes de recherche clinique.

Aspen Neuroscience et Bambusa Therapeutics proposent chacune 9,38 millions d'actions à un prix compris entre 15 et 17 dollars, soit une levée potentielle de 140,7 à 159,5 millions de dollars par société. Aspen sera cotée sur le Nasdaq sous le symbole "ASPE", avec l'appui notamment de Leerink Partners, UBS et Piper Sandler, tandis que Bambusa utilisera le code "BBTX", accompagnée notamment par BofA Securities, Evercore ISI et UBS. Le succès de ces deux opérations constituera un indicateur de la capacité du secteur à maintenir l'intérêt des investisseurs, alors que les coûts de financement demeurent élevés pour les entreprises en développement clinique.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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