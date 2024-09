Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Asos: le titre recule, un broker abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 17:37









(CercleFinance.com) - Asos cède un peu moins de 1% à Londres après que Deutsche Bank a abaissé aujourd'hui son objectif de cours sur le titre de 500 à 485 pence, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur la valeur.



Dans une note, l'intermédiaire financier estime que le point d'activité et le refinancement annoncés hier sont venus réduire l'incertitude associé au dossier.



De son point de vue, les investisseurs ont de quoi être rassurés par les mesures prises en vue d'alléger le fardeau de la dette, non seulement grâce au projet de cession de l'enseigne Topshop mais aussi en raison des perspectives de résultats meilleurs que prévu pour 2024.



Il ne se dit donc pas surpris par la réaction favorable ayant porté le titre suite à ces initiatives.



Concernant la monétisation de Topshop, l'une des marques principales d'Asos, l'analyste souligne que l'opération va permettre de réduire de 118 millions de livres une dette qu'il évalue autour de 300 millions d'euros, tout en permettant à Asos de conserver les droits de distribution de la marque pendant au moins dix ans.



Pour ce qui concerne le refinancement, Deutsche Bank souligne que la maturité de la dette du groupe de prêt-à-porter en ligne va maintenant être repoussée à 2028.





