Asos: le titre bondit après une série de bonnes surprises

(CercleFinance.com) - L'action Asos bondit de plus de 14% jeudi matin à la Bourse de Londres, le spécialiste du prêt-à-porter en ligne ayant fait état de perspectives favorables et annoncé la vente de ses enseignes Topshop et Topman.



Dans un communiqué publié dans la matinée, le groupe britannique indique s'attendre, au titre de l'exercice 2024, à un résultat opérationnel (Ebitda) se situant dans le haut de la fourchette des prévisions du marché.



A titre d'indication, les analystes attendaient jusqu'ici un Ebitda annuel compris entre 20 et 75 millions de livres, avec un consensus moyen établi à 43 millions.



Autre bonne surprise, Asos a annoncé avoir trouvé avec le groupe Heartland un accord qui va lui permettre de se séparer en partie de ses chaînes de vêtements d'entrée de gamme Topshop et Topman.



Dans le détail, les deux partenaires prévoient de constituer une co-entreprise qui sera détenue à 75% par Heartland, une participation évaluée à 135 millions de livres sur la base d'une valeur d'entreprise totale de 180 millions.



Asos détiendra les 25% restants, ce qui lui donnera droit à continuer de commercialiser les produits des deux marques sur ses plateformes.



L'opération va surtout lui permettre d'encaisser un montant de 118 millions de livres en numéraire afin d'alléger un peu le fardeau de sa dette, qui se montait à 348,8 millions de livres en mars dernier.



Enfin, l'entreprise a annoncé la conclusion d'un accord de refinancement devant se traduire par l'émission de 250 millions de livres d'obligations convertibles à échéance 2028.



Cette opération est censée partiellement se substituer à une précédente obligation convertible de 500 millions de livres à 0,75%, qui devait arriver à maturité en 2026 et qui fera l'objet d'une offre de rachat.



Toutes ces annonces étaient accueillies favorablement jeudi matin à la Bourse de Londres, où le titre grimpait de 13,2% pour atteindre des plus hauts annuels.





Valeurs associées ASOS 429,20 GBX LSE +16,76%