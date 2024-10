Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ASML : support trouvé à 624E ? information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 10:29









(CercleFinance.com) - ASML reprend +4% à 658E : un support aurait-il été trouvé à 624E (et non pas 619E comme le 28/11/2023)?

Le titre réduit ainsi son repli hebdo à -15% mais reste tout de même ancré dans une tendance fortement baissière, avec une 1ère résistance vers 665E, le 'gap' baissier du 15 octobre.





Valeurs associées ASML HLDG 658,60 EUR Euronext Amsterdam +3,85%