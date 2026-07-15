ASML relève ses objectifs pour 2026

À l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, ASML fait part d'un relèvement de ses objectifs annuels, anticipant désormais une marge brute de 54% à 56% pour des revenus de 43 à 45 MdsEUR pour 2026, contre des fourchettes cibles de 51% à 53% et de 36 à 40 MdsEUR présentées il y a trois mois.

Au titre du 2e trimestre 2026, ASML dévoile un bénéfice net de près de 2,92 MdsEUR, soit 7,59 EUR par action, un BPA en progression d'un peu plus de 6% par rapport au trimestre précédent, avec une marge brute en amélioration d'un point, à 54%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 6,4%, à près de 9,33 MdsEUR.

L'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs souligne que sa marge brute et ses revenus ont ainsi dépassé ses objectifs (51% à 52% et 8,4 à 9 MdsEUR), tirés principalement par des ventes plus élevées dans la gestion de la base installée, selon son CEO Christophe Fouquet.

"Les investissements continus liés à l'intelligence artificielle (IA) et les progrès constants des technologies d'IA stimulent la demande en puces logiques et en mémoires de pointe, renforçant ainsi les perspectives de croissance du secteur des semi-conducteurs", met en avant le CEO.

"De leur côté, nos clients continuent d'accélérer leurs projets d'augmentation des capacités. Cela se traduit par des engagements de la part des clients sur l'ensemble de notre gamme de produits, offrant à ASML une meilleure visibilité sur la demande à long terme", poursuit-il.

Revendiquant un volume de prises de commandes "resté extrêmement soutenu au cours du 1er semestre", ASML prévoit notamment d'augmenter de 30% sa capacité de production de systèmes EUV à faible ouverture numérique (low-NA), qui s'établit à environ 65 unités pour 2026, en vue de 2027.

Pour le 3e trimestre 2026, le groupe basé à Veldhoven (Pays-Bas) anticipe une marge brute comprise entre 55% et 57%, un chiffre d'affaires de 11 à 12 MdsEUR, des dépenses de R&D d'environ 1,2 MdEUR et des frais de vente, généraux et administratifs (SG&A) d'environ 0,4 MdEUR.