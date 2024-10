ASML plombe le secteur des semi-conducteurs en Europe

(AOF) - Plus forte baisse de l'indice AEX, l'action ASML dévisse de 12,54% à 692,70 euros, entraînant dans son sillage les valeurs du secteur en Europe, dont STMicroelectronics à Paris. L’équipementier pour le secteur des semi-conducteurs a dévoilé des commandes plus faibles que prévu au troisième trimestre et réduit ses objectifs 2025. Sur le plan commercial, les prises de commandes se sont élevées à 2,6 milliards d'euros, ressortant nettement sous les attentes : 5,39 milliards d'euros.

Entre juillet et septembre, le groupe technologique a généré un bénéfice net de 2,08 milliards d'euros contre 1,58 milliard d'euros au deuxième trimestre. La marge brute, une mesure très surveillé de la rentabilité, est tombée à 50,8% contre 51,5% au trimestre précédent. Les revenus ont, eux, augmenté de 19,6% à 7,47 milliards d'euros.

"Si l'IA continue d'évoluer favorablement et de présenter un potentiel de croissance, d'autres segments du marché mettent plus de temps à se redresser. Il apparaît maintenant que la reprise est plus progressive que prévu. Cette tendance devrait se poursuivre en 2025, ce qui incite les clients à la prudence", a prévenu le PDG, Christophe Fouquet.

Les revenus 2024 sont attendus à 28 milliards d'euros. En 2025, le groupe néerlandais anticipe désormais un chiffre d'affaires compris entre 30 et 35 milliards d'euros pour une marge brute située entre 51% et 53%.

ASML ciblait auparavant des revenus compris entre 30 et 40 milliards d'euros pour une marge brute située entre 56% et 60%.

ASML devait initialement dévoiler ses comptes demain et son communiqué est d'ailleurs daté du 16 octobre.