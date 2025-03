ASML: partenariat dans la recherche avec l'imec information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 10:31









(CercleFinance.com) - Le fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs ASML a annoncé mardi la signature d'un partenariat stratégique avec l'imec, un centre de recherche belge spécialisé dans les nanotechnologies.



L'accord - conclu pour une durée de cinq ans - est censé se focaliser sur les domaines de la recherche pour les semi-conducteurs et des innovations durables.



Si l'ensemble du portefeuille de produits d'ASML est concerné, les deux partenaires disent surtout vouloir se concentrer sur le développement de technologies nodales.



ASML et l'imec disent aussi vouloir travailler ensemble sur des métiers tels que la photonique sur silicium et les puces mémoire, avec l'objectif de poser les jalons de futures applications d'IA basées sur les semi-conducteurs pour différents secteurs.





