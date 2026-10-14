 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ASML ne pourra pas répondre à la demande liée à l'IA en 2027 et 2028
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 08:14

Ajouter Boursorama à vos sources

ASML ASML.AS a déclaré mercredi que la demande liée à l'intelligence artificielle (IA) pour ses équipements de fabrication de puces était si forte qu'elle ne serait pas en mesure de répondre pleinement à la demande de ses clients en 2027 ou 2028, et qu'elle étudiait des moyens d'augmenter ses capacités.

La société néerlandaise s'attend à un chiffre d'affaires compris entre 14,2 et 15,2 milliards d'euros pour le quatrième trimestre, supérieur aux prévisions des analystes, et une marge brute d'environ 57%.

Les analystes interrogés par LSEG tablaient sur un chiffre d'affaires de 14,19 milliards d'euros.

"Bon nombre de nos discussions avec nos clients portent désormais, en réalité, sur la période postérieure à 2027", a expliqué le président-directeur général Christophe Fouquet dans un communiqué de l'entreprise.

En juillet, ASML avait annoncé avoir l'intention d'augmenter sa capacité de production de 30% en 2027, puis de 30% supplémentaires en 2028.

Christophe Fouquet a indiqué que la société enregistrait désormais "de nombreuses prises de commandes pour 2028. Mais aussi un fort intérêt pour passer dès à présent des commandes pour 2029, voire parfois 2030".

(Rédigé par Toby Sterling à Amsterdam, Nathan Vifflin à Gdansk; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ASML HOLDING
1 545,400 EUR Euronext Amsterdam +2,37%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,766 -0,52%
Pétrole Brent
106,27 -0,02%
CAC 40
7 858,96 +0,40%
2CRSI
28,1 -0,71%
TOTALENERGIES
79,83 -0,08%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank