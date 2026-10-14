ASML ne pourra pas répondre à la demande liée à l'IA en 2027 et 2028

ASML ASML.AS a déclaré mercredi que la demande liée à l'intelligence artificielle (IA) pour ses équipements de fabrication de puces était si forte qu'elle ne serait pas en mesure de répondre pleinement à la demande de ses clients en 2027 ou 2028, et qu'elle étudiait des moyens d'augmenter ses capacités.

La société néerlandaise s'attend à un chiffre d'affaires compris entre 14,2 et 15,2 milliards d'euros pour le quatrième trimestre, supérieur aux prévisions des analystes, et une marge brute d'environ 57%.

Les analystes interrogés par LSEG tablaient sur un chiffre d'affaires de 14,19 milliards d'euros.

"Bon nombre de nos discussions avec nos clients portent désormais, en réalité, sur la période postérieure à 2027", a expliqué le président-directeur général Christophe Fouquet dans un communiqué de l'entreprise.

En juillet, ASML avait annoncé avoir l'intention d'augmenter sa capacité de production de 30% en 2027, puis de 30% supplémentaires en 2028.

Christophe Fouquet a indiqué que la société enregistrait désormais "de nombreuses prises de commandes pour 2028. Mais aussi un fort intérêt pour passer dès à présent des commandes pour 2029, voire parfois 2030".

(Rédigé par Toby Sterling à Amsterdam, Nathan Vifflin à Gdansk; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)