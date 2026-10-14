ASML-La prévision de CA au T4 dépasse les attentes avec la demande en puces d'IA

ASML ASML.AS a annoncé mercredi des prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieures aux attentes, soutenues par une demande pour ses équipements de fabrication de puces alimentée par l'intelligence artificielle (IA), et a également resserré ses prévisions pour 2026.

La société néerlandaise s'attend à un chiffre d’affaires net compris entre 14,2 et 15,2 milliards d’euros pour le quatrième trimestre et une marge brute d’environ 57%. Les analystes interrogés par LSEG tablaient sur un chiffre d’affaires de 14,19 milliards d’euros et une marge brute de 55,4%.

Elle a resserré ses prévisions de chiffre d’affaires net pour 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 44 et 45 milliards d’euros, contre une précédemment estimée entre 43 et 45 milliards d’euros, avec une marge brute d’environ 56%.

ASML, premier fournisseur mondial d’équipements de fabrication de puces et seul fabricant des machines EUV nécessaires à la production des puces les plus avancées, est un indicateur clé du développement de l’IA.

(Rédigé par Toby Sterling à Amsterdam, Nathan Vifflin à Gdansk; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)