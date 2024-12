ASML : efface le dernier obstacle à 683E, peut viser 792E information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 19:18









(CercleFinance.com) - Après de débordement des 672E, ASML efface le dernier obstacle à 683E: le N°1 européen des machines à graver les semi-conducteurs se rapproche des 300MdsE de capitalisation (et rentre dans le 'top-3' avec SAP et LMVH) et peut viser les 792E, l'ex-résistance des 14 et 15 octobre dernier.





Valeurs associées ASML HLDG 717,30 EUR Euronext Amsterdam +1,98%