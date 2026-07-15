ASML dépasse les prévisions pour le deuxième trimestre grâce à la demande en puces d'IA

ASML ASML.AS , premier fournisseur mondial d'équipements destinés à la fabrication de puces informatiques, a annoncé mercredi un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux prévisions pour le deuxième trimestre, la demande des fabricants de puces d'intelligence artificielle ayant compensé les incertitudes liées aux ventes vers la Chine.

Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 30 juin s'est élevé à 9,33 milliards d'euros (10,90 milliards de dollars), contre les 8,80 milliards d'euros attendus par les analystes, selon les estimations médianes de LSEG. Le résultat net s'est établi à 2,92 milliards d'euros, contre les 2,62 milliards d'euros attendus, selon les données de LSEG.

“Nos clients (...) continuent d'accélérer leurs plans d'expansion de capacité (...), ce qui offre à ASML une meilleure visibilité sur la demande à long terme,” a déclaré le directeur général Christophe Fouquet dans un communiqué.

La société néerlandaise est le seul fabricant de systèmes de lithographie à ultraviolets extrêmes (EUV), indispensables à la fabrication de puces de pointe. Des clients tels que TSMC 2330.TW , Samsung 005930.KS , SK Hynix 000660.KS et Micron MU.O se livrent à une course effrénée pour augmenter leurs capacités afin de répondre à la demande liée à l'IA.

Par ailleurs , Christophe Fouquet, directeur général d'ASML, a annoncé qu'Intel INTC.O utiliserait la nouvelle machine High-NA d'ASML pour fabriquer certaines de ses puces “Panther Lake” les plus avancées, ce qui constitue une première pour cette technologie.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec la citation du directeur général au paragraphe 3, le contexte au paragraphe 4 et les informations sur Intel au paragraphe 5)