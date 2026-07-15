ASML dépasse les attentes au T2 et relève ses perspectives

(Actualisé avec la révision des perspectives, cours en Bourse)

ASML ASML.AS , le plus grand fournisseur mondial d'équipements destinés à la fabrication de puces informatiques a relevé mercredi ses prévisions financières pour 2026 et annoncé une augmentation de ses capacités, après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre, la demande des fabricants de puces d'intelligence artificielle ayant compensé les incertitudes liées aux ventes vers la Chine.

ASML a annoncé prévoir désormais un chiffre d'affaires net de 43 à 45 milliards d'euros pour l'ensemble de l'année 2026, soit une hausse de 16% (au point médian) par rapport à sa fourchette précédente de 36 à 40 milliards d'euros.

Le titre grimpe de 6,5% vers 07h08 GMT à la Bourse d'Amsterdam.

Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 30 juin s'est élevé à 9,33 milliards d'euros, alors que les analystes tablaient sur 8,80 milliards d'euros, selon les estimations médianes de LSEG. Le résultat net s'est établi à 2,92 milliards d'euros, contre 2,62 milliards attendus par les analystes, selon les données de LSEG.

"Nos clients (...) continuent d’accélérer leurs plans d’extension de capacité (...) ce qui offre à ASML une meilleure visibilité sur la demande à long terme", a déclaré le PDG Christophe Fouquet dans un communiqué.

La société néerlandaise est le seul fabricant de systèmes de lithographie à ultraviolets extrêmes (EUV), indispensables à la fabrication de puces de pointe. Des clients tels que TSMC

2330.TW , Samsung 005930.KS , SK Hynix 000660.KS et Micron

MU.O se livrent à une course effrénée pour augmenter leurs capacités afin de répondre à la demande liée à l’IA.

Par ailleurs, Christophe Fouquet, PDG d’ASML, a annoncé qu’Intel INTC.O utiliserait la nouvelle machine High-NA d’ASML pour fabriquer certaines de ses puces "Panther Lake" les plus avancées, ce qui constitue une première pour cette technologie.

(Toby Sterling à Amsterdam et Nathan Vifflin à Gdansk ; version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)