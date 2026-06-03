ASML dans le vert, des propos de Morgan Stanley en soutien

ASML gagne 1,2% vers 1 480 EUR à Amsterdam, soutenu par des propos positifs de Morgan Stanley, qui réaffirme sa recommandation "surpondérer" avec un objectif de cours relevé de 1 400 à 1 660 EUR, sur un titre qui figure parmi ses valeurs favorites (top picks).

"Les commentaires de l'entreprise lors de son assemblée générale annuelle d'avril nous confortent dans l'idée qu'elle peut répondre à une demande d'environ 90 outils EUV (extreme ultraviolet ) l'année prochaine", explique la banque d'affaires américaine.

Cette dernière prévoit que l'équipementier de lithographie néerlandais livrera 90 outils EUV en 2027 et relève son estimation pour 2028 à 104 ensembles d'outils, dont 96 à ouverture numérique (NA) basse et 8 à ouverture numérique élevée.

Sur ces bases, Morgan Stanley table sur un BPA 2028 de 51 USD, ce qui implique une croissance annuelle moyenne de 29% entre 2026 et 2028. "Les préoccupations liées aux capacités masquent ce potentiel de bénéfices, le laissant sous-évalué par le marché", estime-t-elle.