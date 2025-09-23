ASMI - Les actions chutent après une réduction "un peu inattendue" des prévisions pour le second semestre

23 septembre - ** Les actions du fabricant néerlandais d'équipements pour puces ASM International ASMI.AS chutent d'environ 4%, réduisant les pertes antérieures d'environ 6%, suite à la réduction des prévisions pour le second semestre ** La société prévoit une baisse du chiffre d'affaires de 5% à 10% par rapport au premier semestre, en raison d'une demande plus faible que prévu

** Michael Roeg, analyste chez Degroof Petercam, déclare que la baisse des prévisions peut refléter des problèmes avec les clients importants de la société, notamment Intel INTC.O et Samsung 005930.KS .

** La baisse des prévisions pour 2025 est un peu inattendue mais pas déraisonnable", déclare KBC Securities, ajoutant qu'elle continue de voir des vents contraires à court terme pour l'ensemble du marché WFE, en raison de la normalisation de la demande en Chine ** Jusqu'à la clôture de lundi, les actions ASMI ont perdu environ 10,5 % de leur valeur depuis le début de l'année; elles ont clôturé l'année 2024 avec une hausse de 18,9 %

** L'action se situe au bas de l'indice des valeurs sûres d'Amsterdam .AEX .

** Le titre ASML ASML.AS , plus grand concurrent d'ASMI, recule de 1,2%