ASM International franchit de nouveaux sommets historiques
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 11:12
Les revenus anticipés au premier trimestre 2026 dépasseraient alors le consensus de 764 MEUR.
Le groupe néerlandais spécialiste des équipements pour semi-conducteurs souligne la résilience de ses segments Advanced Logic (logique avancée : processeurs, puces IA, calcul haute performance) et Foundry (fonderie : usines qui fabriquent des puces pour le compte de clients qui n'ont pas d'usines), portés par l'essor de l'intelligence artificielle. Les premières dépenses liées aux lignes pilotes en 1,4 nanomètre sont attendues au second semestre 2026.
Par ailleurs, ASM International prévoit une croissance saine des ventes de mémoires DRAM et une progression de son chiffre d'affaires en Chine, révisant à la hausse ses prévisions qui anticipaient initialement un recul à deux chiffres.
ASM se tient prêt à soutenir la montée en puissance industrielle de ses clients : "en accompagnant leurs innovations, nous répondons à la croissance durable de la demande en infrastructures de calcul pour l'intelligence artificielle".
Concernant ses résultats sur l'exercice 2025, sa marge brute a atteint un record historique de 51,8% grâce à un mix produit très favorable, contre 50,5% en 2024.
Le résultat opérationnel s'élève à 956,9 MEUR, contre 821 MEUR un an avant. La marge opérationnelle pour l'ensemble de l'année 2025 a progressé pour atteindre un niveau record de 30,2%.
Le bénéfice net a augmenté de 5,54% sur un an à 723,7 MEUR.
"2025 a été une nouvelle année de progrès pour ASM. Le chiffre d'affaires a progressé de 12% à taux de change constants, marquant ainsi notre neuvième année consécutive de croissance à deux chiffres", a déclaré Hichem M'Saad, PDG d'ASM. Il a atteint un record de 3,2 MdsEUR en 2025, porté principalement par le segment de la logique avancée et de la fonderie, alors que les clients ont intensifié leurs investissements dans les capacités de production 2nm GAA.
Dynamique des commandes au quatrième trimestre 2025
"Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre, s'élevant à 698 MEUR, affiche une baisse de 7% sur un an à taux de change constants, mais dépasse nos prévisions de 630 à 660 MEUR, comme nous l'avions annoncé plus tôt en janvier. Les prises de commandes de ce trimestre ont atteint 803 MEUR, soit une hausse de 26% par rapport au trimestre précédent à taux de change constants. Ce résultat est également supérieur à nos indications initiales, soutenu par une demande accrue dans les secteurs de la logique et de la fonderie de pointe, ainsi que par un rebond des commandes provenant de nos clients chinois", a t-il souligné.
Commentant cette performance, ING fait savoir que "ASM avait déjà annoncé en janvier des prises de commandes nettement supérieures aux attentes (dépassant le consensus de l'époque de 20%)". "La publication complète d'aujourd'hui apporte des éléments positifs supplémentaires : la marge brute et les charges d'exploitation (OPEX) du quatrième trimestre 2025 sont toutes deux meilleures que prévu. Cela se traduit par un bénéfice net normalisé supérieur de 10% au consensus (établi par l'entreprise et mis à jour après la pré-annonce).
La banque hollandaise anticipe "une révision à la hausse du consensus pour le chiffre d'affaires annuel 2026 de l'ordre de 1 à 5% et une progression de l'EBIT de 5 à 10%.
De son côté, Oddo BHF anticipe des revenus 2026 en hausse de 14% à 3,6 MdEUR (contre un consensus de 3,5 MdEUR) et de 18% pour ceux de 2027, soit 4,27 MdsEUR contre un consensus de 4,23 MdEUR). Maintenant sa recommandation à surperformance avec un objectif de cours rehaussé (de 820 à 880 EUR), le broker relève son hypothèse de marge brute à 50,2%, contre 49,8% au regard du commentaire de reprise d'activité en Chine où les marges sont plus favorables.
Pour l'analyste, ASM se positionne idéalement pour atteindre ses objectifs 2027 : CA attendu entre 3,7 et 4,6 MdsEUR, marge brute anticipée entre 47 et 51%, et la marge d'exploitation entre 28 et 32%.
Suite à cette performance annuelle, ASM International proposera un dividende de 3,25 EUR par action pour 2025 et lancera un nouveau programme de rachat d'actions de 150 MEUR.
