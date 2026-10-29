Asia OneHealthcare dépose un projet de prospectus en vue de son introduction en bourse en Malaisie

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par Yantoultra Ngui

L'opérateur hospitalier malaisien Asia OneHealthcare a déposé un projet de prospectus en vue d'une introduction en bourse portant sur un maximum de 4,38 milliards d'actions et d'une cotation prévue à la Bursa Malaysia, comme l'a indiqué mercredi le site web de la Commission malaisienne des valeurs mobilières.

* Reuters avait rapporté en avril que la société de capital-investissement américaine TPG TPG.O avait mandaté Maybank et UBS pour étudier les options pour Asia OneHealthcare, notamment une cotation nationale qui pourrait valoriser la société à environ 30 milliards de ringgits (7,4 milliards de dollars)

* Le projet de prospectus ne précisait ni le prix d’offre, ni le montant de l’opération, ni la date de cotation

* L'opération prévoit la vente de jusqu'à 3,86 milliards d'actions existantes par HLT Healthcare Holdings Singapore (HSG) — société par l'intermédiaire de laquelle TPG contrôle l'opérateur hospitalier — ainsi que l'émission de 521,1 millions de nouvelles actions par Asia OneHealthcare, selon le projet de prospectus

* La société prévoit de proposer jusqu’à 3,77 milliards d’actions à des investisseurs institutionnels malaisiens et étrangers. Elle proposera 615,5 millions d’actions à son directeur général, à ses salariés, aux personnes ayant contribué au groupe et au public malaisien

* HSG conserverait une participation de 73,9 % après l’introduction en bourse si l’option de surallocation n’était pas exercée. Cette option permet la vente de jusqu’à 657,1 millions d’actions existantes supplémentaires, selon le projet de prospectus

* Asia OneHealthcare utilisera le produit de l'émission de nouvelles actions pour développer ses hôpitaux, assurer la maintenance de ses installations et de ses équipements, rembourser partiellement sa dette et couvrir les frais liés à l'introduction en bourse, précise le projet de prospectus

* La société exploite 23 hôpitaux, dont 22 en Malaisie et un au Vietnam, selon le projet de prospectus

* Asia OneHealthcare a réalisé un bénéfice net de 344,4 millions de ringgits au cours de l’exercice clos en mars 2026, contre une perte nette de 85,8 millions de ringgits l’année précédente. Le chiffre d’affaires a progressé de 13,6 % en glissement annuel pour atteindre 3,29 milliards de ringgits.

(1 $ = 4,0740 ringgits)