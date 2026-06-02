Asia Healthcare, soutenue par le GIC, envisage une introduction en bourse d'ici 12 à 18 mois, tout en restant prudente face à la volatilité des marchés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rishika Sadam et Haripriya Suresh

Asia Healthcare Holdings (AHH) envisage d'introduire ses actions en bourse dans les 12 à 18 prochains mois, bien qu'elle reste prudente face à la volatilité des marchés, a déclaré son président exécutif, Vishal Bali.

La société, qui bénéficie du soutien de GIC et de TPG

TPG.O , basés à Singapour, et qui a investi plus de 300 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) dans des entreprises du secteur de la santé au cours de la dernière décennie, continue de suivre de près les tendances du marché avant de prendre une décision finale concernant une introduction en bourse, a déclaré M. Bali à Reuters lors d'une interview.

“Nous pensons qu'une introduction en bourse est la bonne voie à suivre pour AHH au cours de l'année à venir ou des 18 prochains mois, mais tout dépend de la stabilité du marché”, a déclaré M. Bali. “Compte tenu du carnage actuel, il ne faut même pas y penser.”

AHH investit dans des entreprises de soins de santé spécialisées dans un seul domaine et les développe, et explore des opportunités dans les diagnostics en gastro-entérologie et en pathologie afin d’alimenter sa prochaine phase de croissance.

Le marché indien des services de laboratoires de pathologie, évalué à environ 19,5 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) en 2025, devrait plus que doubler pour atteindre 45 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel de 9% en raison de la sensibilisation accrue aux soins de santé et du fardeau croissant des maladies chroniques, selon le cabinet d'études de marché IMARC Group.

L'intérêt d'AHH pour le diagnostic pathologique est motivé par les volumes générés par ses hôpitaux. La société produit actuellement pour environ 400 millions de roupies (4,20 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) de prestations de pathologie, a expliqué M. Bali.

La croissance des services de gastro-entérologie devrait également rester stable, soutenue par des tendances structurelles similaires de la demande en soins de santé.

Une fois qu’une plateforme est établie dans une spécialité, elle peut attirer des cliniciens pour qu’ils rejoignent son écosystème, a déclaré M. Bali, ajoutant qu’une telle opportunité se dessine en gastro-entérologie.

AHH a déjà acquis et développé des entreprises telles que Motherhood Hospitals, Nova IVF et l’Asian Institute of Nephrology and Urology, et prévoit désormais d’étendre ses services dans les villes de deuxième et troisième rangs.

La société n'envisage pas de se désengager individuellement de ses sociétés en portefeuille, a déclaré M. Bali.

AHH n'a pas besoin de lever des capitaux supplémentaires, a déclaré M. Bali, précisant qu'elle pourrait déployer jusqu'à 150 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) au cours des deux prochaines années. Des investissements ne seraient réalisés que lorsque la société identifie un nouveau secteur d'activité.

(1 $ = 95,1725 roupies indiennes)