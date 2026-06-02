 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Asia Healthcare, soutenue par le GIC, envisage une introduction en bourse d'ici 12 à 18 mois, tout en restant prudente face à la volatilité des marchés
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 10:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rishika Sadam et Haripriya Suresh

Asia Healthcare Holdings (AHH) envisage d'introduire ses actions en bourse dans les 12 à 18 prochains mois, bien qu'elle reste prudente face à la volatilité des marchés, a déclaré son président exécutif, Vishal Bali.

La société, qui bénéficie du soutien de GIC et de TPG

TPG.O , basés à Singapour, et qui a investi plus de 300 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) dans des entreprises du secteur de la santé au cours de la dernière décennie, continue de suivre de près les tendances du marché avant de prendre une décision finale concernant une introduction en bourse, a déclaré M. Bali à Reuters lors d'une interview.

“Nous pensons qu'une introduction en bourse est la bonne voie à suivre pour AHH au cours de l'année à venir ou des 18 prochains mois, mais tout dépend de la stabilité du marché”, a déclaré M. Bali. “Compte tenu du carnage actuel, il ne faut même pas y penser.”

AHH investit dans des entreprises de soins de santé spécialisées dans un seul domaine et les développe, et explore des opportunités dans les diagnostics en gastro-entérologie et en pathologie afin d’alimenter sa prochaine phase de croissance.

Le marché indien des services de laboratoires de pathologie, évalué à environ 19,5 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) en 2025, devrait plus que doubler pour atteindre 45 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel de 9% en raison de la sensibilisation accrue aux soins de santé et du fardeau croissant des maladies chroniques, selon le cabinet d'études de marché IMARC Group.

L'intérêt d'AHH pour le diagnostic pathologique est motivé par les volumes générés par ses hôpitaux. La société produit actuellement pour environ 400 millions de roupies (4,20 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) de prestations de pathologie, a expliqué M. Bali.

La croissance des services de gastro-entérologie devrait également rester stable, soutenue par des tendances structurelles similaires de la demande en soins de santé.

Une fois qu’une plateforme est établie dans une spécialité, elle peut attirer des cliniciens pour qu’ils rejoignent son écosystème, a déclaré M. Bali, ajoutant qu’une telle opportunité se dessine en gastro-entérologie.

AHH a déjà acquis et développé des entreprises telles que Motherhood Hospitals, Nova IVF et l’Asian Institute of Nephrology and Urology, et prévoit désormais d’étendre ses services dans les villes de deuxième et troisième rangs.

La société n'envisage pas de se désengager individuellement de ses sociétés en portefeuille, a déclaré M. Bali.

AHH n'a pas besoin de lever des capitaux supplémentaires, a déclaré M. Bali, précisant qu'elle pourrait déployer jusqu'à 150 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) au cours des deux prochaines années. Des investissements ne seraient réalisés que lorsque la société identifie un nouveau secteur d'activité.

(1 $ = 95,1725 roupies indiennes)

Valeurs associées

TPG RG-A
43,2800 USD NASDAQ +1,67%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • X-FAB : Le mouvement reste haussier
    X-FAB : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 02.06.2026 10:13 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Les candidats au second tour de la présidentielle au Pérou, Keiko Fujimori (droite) et Roberto Sanchez (gauche), lors d'un débat à Lima le 31 mai 2026 ( AFP / ERNESTO BENAVIDES )
    Présidentielle au Pérou : deux visions aux antipodes pour un pays en quête de stabilité
    information fournie par AFP 02.06.2026 10:01 

    L'élection présidentielle péruvienne oppose dimanche deux candidats aux antipodes: Keiko Fujimori, héritière d'une dynastie politique qui divise le pays, et Roberto Sanchez, député de gauche, dans un Pérou miné par l'instabilité et l'insécurité. La fille de l'ancien ... Lire la suite

  • Des secouristes se rassemblent sur le site d'une frappe israélienne qui a touché une zone proche d'un hôpital dans la ville de Tyr, au sud du Liban, le 1er juin 2026 ( AFP / KAWNAT HAJU )
    Echanges de tirs entre Israël et le Hezbollah après des appels de Trump à l'apaisement
    information fournie par AFP 02.06.2026 09:49 

    Israël et le Hezbollah ont échangé des tirs dans la nuit de lundi à mardi après que Donald Trump a affirmé avoir reçu l'engagement d'un apaisement de la part des deux camps. Ni Israël ni le mouvement libanais pro-iranien n'ont réagi dans l'immédiat à la déclaration ... Lire la suite

  • Une chercheuse en laboratoire. Photo d'illustration. (crédit : Adobe Stock)
    Abivax chute après des données de phase III pour l’obéfazimod
    information fournie par Reuters 02.06.2026 09:47 

    L'action Abivax ABVX.PA chute nettement mardi, au lendemain de la publication des résultats d'un essai de maintenance de phase III ABTECT évaluant l'obéfazimod, le médicament de la biotech française contre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. A ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
149,35 +1,46%
ABIVAX
78,45 -29,83%
Pétrole Brent
93,51 -1,83%
HAFFNER ENERGY
0,3185 -2,60%
CAC 40
8 236,72 +1,11%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank