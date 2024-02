Ashmore est en décollecte sur le second semestre 2023

La société de gestion Ashmore, spécialiste des marchés émergents, a subi des rachats nets de 4,5 milliards de dollars au second semestre 2023. Ses encours sont ressortis à 54 milliards de dollars, contre 55,9 milliards de dollars à la fin du mois de juin.

Le gestionnaire britannique a fait état d’un bénéfice avant impôts de 74,5 millions de livres, soit une augmentation de 38% par rapport à l’année précédente, malgré une baisse de 13% des revenus nets à 93,4 millions de livres.

Le recul des revenus reflète une baisse de 10% de la moyenne des actifs sous gestion sur les six mois et une réduction des gains de change, partiellement compensée par des commissions de performance plus élevées de 8 millions de livres.

L’augmentation du bénéfice a été attribuée notamment à des gains en capital de 19,6 millions de livres provenant du programme de capitaux d’amorçage du groupe.