Ashmore décollecte de 5Md$ au troisième trimestre

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d'actifs britannique, Ashmore, spécialisé sur les marchés émergents, a publié ses résultats pour le troisième trimestre 2022 ce vendredi. La société a vu ses encours diminuer de 8 milliards de dollars (8,2 milliards d'euros) - soit une baisse de 12,5% - pour ressortir à 56 milliards de dollars (57,4 milliards d'euros) fin septembre.

Ashmore a été impacté par un effet de marché négatif de 3 milliards de dollars et des sorties nettes de 5 milliards de dollars. Cette décollecte est principalement le résultat d'une volonté des investisseurs institutionnels de réduire leur exposition à la dette externe et mixte ainsi qu'aux devises locales. Les fonds de dettes d'entreprises émergentes et actions émergentes ont également décollecté.