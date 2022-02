ASHLER & MANSON : Chiffre d’affaires 2021 de 7,3 m€ / Des prometteuses perspectives portées par le succès de ses licences de marque et des relais de croissance stratégiques

Dans un contexte de reprise économique, ASHLER & MANSON, expert dans le crédit immobilier depuis 2003 avec près de 150 collaborateurs et 40 points de présence nationale, a réalisé un chiffre d’affaires 2021 de 7,3 m€, contre 2,9 m€ sur l’exercice 2020, et poursuit le développement stratégique de ses actions commerciales et technologiques à fort potentiel pour le groupe.



Sur l’exercice 2021, ASHLER & MANSON, a réalisé un chiffre d’affaires de 7,296 m€ (chiffres non audités), en croissance de 48% à structure comparable, marqué par :

- une dynamique de ses activités de courtage, avec un chiffre d’affaires de 4,3 m€ vs 2,9 m€ en 2020,

- le succès de ses licences de marque, qui ont contribué au chiffre d’affaires global pour environ 3 m€ sur 2021, 1 ère année d’intégration dans le CA Groupe, en croissance de 50% vs 2020 et,

- les premiers résultats issus de la diversification de ses revenus au travers de sa market place.



Portée par une demande grandissante de sa clientèle et des taux toujours bas, ASHLER & MANSON a contribué à près de 900 millions d’euros de crédits négociés en 2021 contre 500 en 2020.

La fin de l’exercice 2021 a également été marquée par le rachat de RapidoPrêt – après celui d’AD Courtage fin 2020 – dont le chiffre d’affaires, non intégré sur 2021, est estimé à 1,4 m€.

Ainsi, au 1 er janvier 2022, le périmètre d’activité d’ASHLER & MANSON est estimé à environ 8,7 m€.



