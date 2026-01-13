 Aller au contenu principal
ASF (Vinci) place une émission obligataire à huit ans
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 07:07

Vinci fait part du placement réussi, par sa filiale de concessions autoroutières ASF, d'une émission obligataire de 500 millions d'euros à échéance janvier 2034, assortie d'un coupon annuel de 3,375%.

"L'opération, sursouscrite près de 4 fois, confirme la confiance des marchés dans la qualité du crédit de la société notée "A-" par Standard & Poor's avec perspective stable et "A3" par Moody's avec perspective stable", estime le groupe de BTP.

Réalisée dans le cadre de son programme EMTN, cette émission permet à ASF (Autoroutes du Sud de la France) d'allonger la maturité moyenne de sa dette "dans d'excellentes conditions compte tenu de l'environnement de marché actuel".

Valeurs associées

VINCI
122,050 EUR Euronext Paris +0,87%
