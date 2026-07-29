Aser, investisseur de DAZN, étudie ses options pour sa participation dans la plateforme de streaming sportif

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les activités de DAZN aux paragraphes 8-9 et 13-14) par Elvira Pollina et Amy-Jo Crowley

Aser Ventures, la société d'investissement dirigée par l'homme d'affaires italien et ancien propriétaire de Leeds United, Andrea Radrizzani, pourrait céder une partie de sa participation minoritaire dans la plateforme de streaming sportif DAZN, alors qu'elle cherche des moyens de financer ses projets d'expansion.

Aser est devenu actionnaire de DAZN en 2023, lorsque la société de streaming sportif a racheté son plus petit concurrent, ELEVEN Group.

« Nous étudions toute une série d’options, allant du simple financement à des solutions hybrides en passant par des prises de participation », a déclaré à Reuters Andrea Radrizzani, qui siège au conseil d’administration de DAZN.

Il a précisé qu’Aser préférerait s’associer à « des fonds ou des family offices, en particulier ceux qui sont déjà présents dans le secteur des technologies sportives ».

« Nous pourrions utiliser tout ou partie de la participation d’Aser dans DAZN pour financer l’expansion d’Aser... par conséquent, notre participation dans DAZN pourrait être réduite », a-t-il ajouté.

DAZN n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’opération ELEVEN avait permis à Aser d’acquérir environ 5% de DAZN, une participation évaluée à environ 400 millions de dollars à l’époque.

Cette participation s’est réduite au fil du temps en raison d’une série delevées de fonds chez DAZN, a expliqué Andrea Radrizzani, qui a refusé de dévoiler la taille actuelle de la participation ni sa valeur.

Soutenue par le milliardaire anglo-américain Len Blavatnik, DAZN diffuse en streaming toute une gamme de sports tels que le football, la boxe, le football américain et le baseball.

La société acquiert des droits de diffusion pour des événements sportifs en direct et tire ses revenus des abonnements, un modèle économique coûteux qui a contraint Len Blavatnik à injecter à plusieurs reprises des fonds dans l’entreprise, comme le montrent les documents déposés par la société.

Andrea Radrizzani a indiqué qu’Aser était en pourparlers avec des investisseurs potentiels.

« Notre objectif est d’explorer des partenariats stratégiques et financiers afin d’étendre les investissements d’Aser dans les secteurs du sport et de la technologie, de plus en plus dynamiques et en forte croissance », a-t-il déclaré.

DAZN a réduit ses pertes à 936 millions de dollars en 2024, contre 1,4 milliard de dollars l’année précédente, selon les derniers chiffres disponibles.

En juin, le Financial Times a rapporté que DAZN était en train de remanier sa structure d’entreprise afin de faciliter la levée de nouveaux fonds et d’étudier une éventuelle introduction en bourse.