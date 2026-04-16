Arxis bondit pour ses débuts sur le Nasdaq, signalant une forte demande pour les introductions en bourse du secteur aérospatial

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* Arxis, soutenue par Arcline, a levé 1,13 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

* Un démarrage en fanfare de bon augure pour d'autres entreprises du secteur de l'aérospatiale et de la défense

* L'action s'ouvre à 38 dollars, contre 28 dollars lors de l'introduction en bourse

(Mise à jour des prix à la clôture du marché au paragraphe 6, ajout de détails sur l'actionnaire privé d'Arxis au paragraphe 11) par Manya Saini

Les actions d'Arxis, fabricant de pièces pour l'aérospatiale et la défense, ont bondi de près de 36 % lors de ses débuts sur le Nasdaq jeudi, signalant un appétit croissant pour les cotations dans le domaine de la défense et de l'industrie à mesure que les tensions géopolitiques s'intensifient.

Les fournisseurs du secteur aérospatial se tournent de plus en plus vers les marchés boursiers pour financer leur expansion et répondre à la demande croissante des clients de l'aviation commerciale et de la défense, l'appétit des investisseurs pour les cotations industrielles se maintenant.

Dans le même temps, les tensions géopolitiques ont modifié la demande d'équipements aérospatiaux et de défense, les pays augmentant leurs dépenses militaires, ce qui a incité les investisseurs à se tourner vers les sociétés industrielles, considérées comme mieux placées pour résister à l'impact de ces conflits.

"Les guerres au Moyen-Orient et en Ukraine ont créé des vents porteurs structurels pour le secteur de l'A&D, avec des dépenses de défense plus élevées et une meilleure visibilité des achats", a déclaré à Reuters Troy Hooper, co-responsable des marchés de capitaux pour les Amériques chez Mergermarket.

"Dans le même temps, l'adoption rapide des drones et des technologies autonomes transforme la guerre moderne et crée une nouvelle catégorie de fournisseurs à forte croissance."

Le titre s'est ouvert à 38 dollars et a clôturé en hausse d'environ 38,4 %.

La société basée à Bloomfield, dans le Connecticut, a vendu 40,5 millions d'actions dans le cadre d'un premier appel public à l'épargne élargi, après avoir fixé le prix des actions à 28 dollars l'unité, ce qui lui a permis de lever 1,13 milliard de dollars. L'introduction en bourse a valorisé Arxis à plus de 11 milliards de dollars, sur la base des actions en circulation figurant dans les documents déposés par la société.

Le succès de l'offre montre que le marché des introductions en bourse reste ouvert à certains secteurs, malgré des conditions agitées dues à la chute des valeurs technologiques en raison des craintes de perturbation de l'IA, des troubles au Moyen-Orient et des inquiétudes concernant le ralentissement de l'économie.

Arxis fabrique des composants électroniques et mécaniques, notamment des joints, des garnitures et des tissus métallisés, pour les marchés de l'aérospatiale et de la défense, de la technologie médicale et de l'industrie spécialisée.

Ses produits comprennent des connecteurs, des assemblages de câbles, des composants micro-ondes, des capteurs et des pièces mécaniques de précision telles que des roulements et des joints.

Sous la propriété de la société de capital-investissement Arcline Investment Management, Arxis s'est développée grâce à plus de 30 acquisitions depuis 2019.

"Arxis ne sera pas un cas isolé. Le pipeline des introductions en bourse dans le secteur de l'A&D est en train de s'étoffer. Les capitaux privés continuent d'affluer dans les startups du secteur de la défense, ce qui augmente leur probabilité d'entrer en bourse plus tard", a déclaré Hooper de Mergermarket.