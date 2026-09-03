Arverne renforce son portefeuille d’actifs avec l’attribution d’un nouveau permis de recherche de lithium géothermal en Auvergne

Chaleur et lithium : élargir le potentiel de valorisation du sous-sol

Ce nouveau permis ouvre désormais la voie à l’évaluation du potentiel en lithium géothermal du bassin de Limagne, en complément de son potentiel en chaleur déjà étudié par Arverne. L’ambition est d’évaluer les conditions permettant, à terme, de développer un modèle intégré combinant production locale de chaleur renouvelable et extraction de lithium géothermal, sur le modèle du projet développé par le projet Lithium de France déployé par Arverne en Alsace

du Nord.

Les prochaines étapes permettront d’approfondir la connaissance de la ressource et d’en évaluer le potentiel technique, économique et industriel.

« Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée d’ouvrir cette nouvelle étape en Auvergne. Nous travaillons sur ce bassin depuis plusieurs années et nous disposons aujourd’hui d’une connaissance solide de sa géologie, de ses données et de son territoire. Ce nouveau permis nous permet d’aller plus loin : après la chaleur, nous allons désormais explorer le potentiel en lithium de ce sous-sol. C’est exactement la stratégie que nous voulons déployer chez Arverne : construire progressivement un portefeuille d’actifs à fort potentiel et valoriser de manière intégrée les ressources durables de notre sous-sol. L’Auvergne peut demain devenir un nouveau territoire majeur pour Arverne."