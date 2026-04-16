Arverne référencé par E.Leclerc pour accompagner la transition énergétique de ses magasins 2026 10:50

Arverne annonce la signature d’un contrat-cadre de référencement avec
E.Leclerc, dans le cadre de la politique de rénovation énergétique de ses magasins.
Ce référencement, conclu avec le Groupement d’achat des centres distributeurs E.Leclerc (SC
Galec) et SIPLEC, coopérative au service des magasins E.LECLERC en charge sujets énergies,
s’inscrit dans la volonté de l’enseigne de réduire l’empreinte carbone de ses sites, en cohérence
avec les objectifs nationaux de transition énergétique et les exigences réglementaires
applicables au parc tertiaire.
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