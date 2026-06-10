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Arverne - Nombre d'actions et droits de vote
information fournie par Boursorama CP 10/06/2026 à 18:00

Pau, le 10 juin 2026 - Arverne (FR001400JWR8 - ARVEN), 1er fournisseur français de solutions géothermales, publie l’information relative au nombre total des droits de vote et au nombre d’actions composant son capital social au 8 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-23 du Code de commerce.

Nombre d'actions composant le capital : 42 076 081
Nombre de droits de vote théoriques* : 65 229 659
Nombre de droits de vote exerçables** : 65 212 209

* Sans tenir compte des actions de préférence de catégorie A2, A3 et A4 privées des droits de vote
** Après déduction de 17 450 actions auto-détenues

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